इस 12 साल की लड़की ने किया ऐसा काम, खुद की कमाई से जन्मदिन पर खरीदी BMW

आप में से कितने लोगों ने अपने खुद के पैसों से अपने लिए BMW या लग्ज़री कार खरीदी है, वो भी 12 साल की उम्र तक? हां में जवाब किसी का नहीं होगा. आमतौर पर लोग अच्छी नौकरी के बाद 30 या 40 की उम्र में अपने लिए गाड़ी खरीद पाते हैं. लेकिन एक बच्ची ने अपने 12वें जन्मदिन पर खुद को BMW कार गिफ्ट की है, जिसे वो खुद चला भी पाती.

थाईलैंड की चैंटाबुरी (Chanthaburi) की रहने वाली इस 12 साल की बच्ची का नाम है नेतहनान (Natthanan). जो पेशे से मेकअप आर्टिस्ट है, वो भी प्रोफेशनल. जो लंदन फैशन वीक 2018 (London Fashion Week) तक में हिस्सा ले चुकी हैं. ये लंदन फैशन वीक में मेकअप करने वाली सबसे कम उम्र की मेकअप आर्टिस्ट है.

नेतहनान (Natthanan) के सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म फेसबुक पर 80 हज़ार से ज्यादा फॉलोवर्स हैं.

नेतहनान ने अपने 12 वें जन्मदिन पर खुद को BMW Sedan गिफ्ट की. फेसबुक पर अपनी पोस्ट को शेयर करते हुए नेतहनान ने लिखा, 'Happy birthday to me. i will be 12 years old this year. i am very grateful for everything I have so far and i'm thankful to my fans for supporting me. Thanks for all the well wishes, i wish everyone the same as well!' (मुझे जन्मदिन मुबारक हो. मैं आज 12 साल की हो गई हूं. मैं आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आभारी हूं. शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद, मेरी तरफ से भी सबको बधाई.)

सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के बाद मज़ेदार कमेंट्स आ रहे हैं. किसी का कहना है कि वो अभी तक लग्ज़री क्या कैसी भी कार अफॉर्ड नहीं कर पाए. तो किसी का कहना है कि जब वो 12 साल के थे तो गुड्डे गुड़िया और मार्बल्स से खेलते थे.

वहीं. इस 12 साल की लड़की ने 3 साल की उम्र से पहले यूट्यूब की मदद से मेकअप करना सीख लिया था. अब इसकी चर्चा दुनियाभर में है.

यहां देखिए 12 साल की इस प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट की खास तस्वीरें...

नेतहनान इंडियन ब्राइडल मेकअप करते हुए

मेकअप करते हुए नेतहनान

मॉडल के साथ Natthanan