ग्रेटा थुनबर्ग की तरह दिखती है ये लड़की, वायरल हो रही है 120 साल पुरानी तस्वीर

संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन के दौरान नेताओं को लताड़ लगाकर अपने भाषण से दुनियाभर के लोगों को अपने ओर आकर्षित करने वाली 16 वर्षीय ग्रेटा थुनबर्ग (Greta Thunberg) एक बार फिर सुर्खियों में बनी हुई हैं. इसका कारण 120 साल पुरानी एक तस्वीर है. दरअसल, ग्रेटा थुनबर्ग के जैसी दिखने वाली एक लड़की की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इसके बाद से ट्विटर पर लोग ग्रेटा थुनबर्ग को टाइम ट्रेवलर (Time Traveler) बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वह भूतकाल से वर्तमान में पर्यावरण को बचाने के लिए आई हैं. आपको पढ़ने में ये भले ही बकवास लग रहा होगा लेकिन आप भी 120 साल पुरानी तस्वीर को देख कर हैरान रह जाएंगे.

द सन की खबर के मुताबिक वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के अभिलेखागार से मिली इस तस्वीर में 3 बच्चे एक कुएं से पानी निकालते हुए नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर में आगे बैठी हुई लड़की बिल्कुल ग्रेटा की तरह दिख रही है. तस्वीर में दिख रही लड़की की चोटी, चेहरे की संरचना, आंखे, सब कुछ ग्रेटा जैसा है. साथ ही इस तस्वीर में दिख रही लड़की कुछ गुस्से में नजर आ रही है. कुछ हफ्तों पहले ग्रेटा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ इसी तरह से घूर रही थीं.

She is a time traveller @GretaThunberg 1898 - 2019 pic.twitter.com/FP7N3BgM2y

Three children operating rocker at a gold mine on Dominion Creek, Yukon Territory, ca. 1898 pic.twitter.com/NA1yRrWRSP