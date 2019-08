काबुल में 140 अफगान जोड़े ने रचाई शादी, Photos में देखें ये खूबसूरत शादी

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 140 अफगान जोड़े एक दूसरे के साथ विवाह के बंधन में बंध गए. समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने स्थानिय मीडिया अरियाना टीवी के हवाले से कहा कि यह सामूहिक विवाह समारोह को पश्चिमी काबुल में हुआ.

एक स्थानीय चैरिटी ग्रुप हजरत-ए-अबुल फजल ने समारोह को प्रायोजित किया था, जिसका मकसद युद्ध प्रभावित राष्ट्र में गरीबी से पीड़ित युवा पीढ़ियों की शादी-पार्टियों के रूप में होने वाले भव्य खर्चों में कटौती लाना था.

शादी समारोह के एक दूल्हे इस्माइल खाकी ने कहा, "मैं इस महान शादी समारोह में शामिल होकर बहुत खुश हूं. मैं सभी नागरिकों से शादी में होने वाले फिजूल खर्चों को रोकने की अपील करता हूं."

समारोह में शामिल होने वाली दुल्हन नजीबा भी सामूहिक विवाह के दौरान बेहद खुश थी.

140 couples married in a mass wedding ceremony in kabul, which has been welocmed by kabulians.

Wedding ceremony is so expenisve and it cost up to 15000$. The groom family has to pay for wedding ceremony. Religious foundations pave the way for such mass wedding ceremony pic.twitter.com/okaHs7v1iw