UAE में कोरोना वायरस के 15 नये मामले सामने आए, एक भारतीय भी संक्रमित

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में एक भारतीय समेत 15 और लोग जानलेवा कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं. स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह जानकारी दी. इसके साथ ही UAE में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 45 हो गई है. स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि इन 15 में से 13 लोग हाल ही में विदेश से संयुक्त अरब अमीरात आए हैं. इनमें से तीन लोग यूएई के, दो-दो लोग सऊदी अरब, इथोपिया और ईरान के हैं जबकि एक-एक व्यक्ति थाईलैंड, मोरक्को, चीन और भारत का है.

मंत्रालय ने शुक्रवार को ट्वीट किया, ''यूएई कोविड-19 से संक्रमित दो लोगों के स्वस्थ होने और अलग-अलग देशों के 15 लोगों के संक्रमित पाए जाने की घोषणा करता है. देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 45 हो गई है.''

