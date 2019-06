भारत में पत्रकारों का है बुरा हाल, चीन में हालत और भी गंभीर, पढ़ें चौंकाने वाली रिपोर्ट

सोशल मीडिया पर यूपी के एक रिपोर्टर से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में अमित शर्मा नाम के स्ट्रिंगर की रेलवे पुलिस ने जमकर पिटाई की. पहले उसका मोबाइल छीना गया, मारपीट की गई और फिर रात भर जेल में रखा गया. इसका जुर्म सिर्फ इतना था कि वह ट्रेक शंटिग (ट्रेक बदलना) के दौरान मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतरने के बाद बाधित हुए रेल मार्ग की रिपोर्टिंग कर रहा था.

यहां देखिए ये वायरल वीडियो...

#WATCH Shamli: GRP personnel thrash a journalist who was covering the goods train derailment near Dhimanpura tonight. He says, "They were in plain clothes. One hit my camera&it fell down. When I picked it up they hit&abused me. I was locked up, stripped&they urinated in my mouth" pic.twitter.com/nS4hiyFF1G