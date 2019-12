2019In5Words: ग्रेटा थुनबर्ग ने 5 शब्दों में बताया कैसा रहा 2019, लिखा- ''हमारा घर...''

साल 2019 खत्म होने को है. इस साल लोगों ने दुनिया में बहुत सी घटनाएं देखीं, जिसमें जलवायु परिवर्तन के मुद्दों के साथ-साथ कई चीजों पर विरोध और मानवता के कुछ खूबसूरत उदाहरण भी शामिल हैं. इसी बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर #2019In5Words काफी ट्रेंड कर रहा है. इस ट्रेंड के जरिए लोग 5 शब्दों में बता रहे हैं कि उनके लिए 2019 कैसा रहा.

हैशटैग 2019In5Words का इस्तेमाल कर के कई लोगों ने ट्वीट किए हैं. इस हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए लोगों ने उनकी जिंदगी में 2019 में हुए अलग-अलग घटनाओं की भी जिक्र किया है. फ्री प्रेस जर्नल के मुताबिक 16 साल की पर्यावरणविद् ग्रेटा थुनबर्ग (Greta Thunberg) ने भी हैशटैग 2019In5Words का इस्तेमाल करते हुए एक ट्वीट किया. अपने इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, ''हमारा घर जल रहा है''.

Our house is on fire. #2019in5words

नए साल को लेकर कुछ लोग काफी आशावादी है और वहीं कई अन्य लोगों 2019 खत्म होने को लेकर काफी खुश हैं. साल 2019 एक दशक के अंत का प्रतीक है और लोग इस साल की अलग-अलग घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं.

यहां देखें कुछ अन्य ट्वीट्स

It went by so fast.#2019in5wordspic.twitter.com/UvgfMf6eHf