सूडान के कारखाने में LPG टैंकर में विस्फोट के बाद लगी आग, 18 भारतीयों सहित 23 की मौत

सूडान में एक सेरेमिक कारखाने में एलपीजी टैंकर में भीषण विस्फोट में 18 भारतीयों समेत 23 लोगों की मौत हो गई और 130 घायल हो गए. भारतीय दूतावास ने बुधवार को यहां यह जानकारी दी. मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी खार्तूम के बहरी क्षेत्र में सीला सेरेमिक फैक्ट्री में हुई दुर्घटना के बाद सोलह भारतीय लापता हैं. भारतीय दूतावास ने एक बयान जारी कर कहा, 'ताजा लेकिन अपुष्ट रिपोर्ट के अनुसार 18 की मौत हो चुकी है. कुछ लापता लोग मृतकों में शामिल हो सकते हैं जिसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, क्योंकि शव जले हुए थे.'

दूतावास ने बुधवार को उन भारतीयों की एक विस्तृत सूची जारी की जो अस्पताल में हैं, लापता हैं या त्रासदी में बच गए हैं. आंकड़ों के अनुसार सात लोग अस्पताल में हैं जिनमें से चार की हालत गंभीर है. चौंतीस बचे हुए भारतीय सलूमी सेरेमिक्स कारखाने के आवासों में रह रहे हैं. शुरुआती रिपोर्ट में घटनास्थल पर आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध न होने की बात सामने आई है. सूडान सरकार ने कहा, 'वहां पर ज्वलनशील पदार्थों का अनुचित तरीके से भंडार किया गया था जिसके कारण आग फैल गई.' उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है.

Have just received the tragic news of a major blast in a ceramic factory “Saloomi” in the Bahri area of the capital Khartoum in Sudan. Deeply grieved to learn that some Indian workers have lost their lives while some others have been seriously injured.