नेपाल में बारिश और तूफान का कहर, अबतक 27 लोगों की मौत, 400 से ज्यादा लोग घायल

नेपाल में बारिश और तूफान ने कहर बरपाया है. भारी बारिश और भयंकर तूफान की वजह से अबतक 27 लोगों की मौत हो गई है. जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. ‘हिमालयन टाइम्स' के मुताबिक यह तूफान दक्षिणी जिले बारा और पास के परसा में शाम के समय आया. जिला पुलिस कार्यालय के मुताबिक परसा में हताहतों की संख्या बढ़ सकती है. खबरों के मुताबिक कम से कम 27 लोगों की मौत हो गयी और 400 लोग घायल हो गए. नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की.

Nepal Army spokesperson, Yam Prasad Dhakal: We have kept 2 MI 17 helicopters in standby mode for deployment in case of emergency. A sky truck is ready in Simara. Over 100 army personnel have been deployed in the affected areas, rescue operations underway. https://t.co/Yslt4KWJ9J