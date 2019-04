नेपाल में रनवे पर फिसला विमान, सह-पायलट और दो पुलिसकर्मियों की मौत

नेपाल (Nepal) के एवरेस्ट क्षेत्र में शनिवार को लुकला हवाईअड्डे (Lukla airport) पर एक छोटे विमान ने रनवे से उड़ान भरते समय वहां खड़े दो हेलीकॉप्टरों को टक्कर (Nepal plane crash) मार दी जिसमें एक सह-पायलट और दो पुलिसकर्मियों की मौत हो गई. काठमांडू पोस्ट की खबर के अनुसार, यह घटना तब हुई जब समिट एयर (Summit Air) का विमान उड़ान भरने के लिए तैयारी करते समय रनवे से फिसल गया और उसने रनवे से करीब 30-50 मीटर दूर लुकला हेलीपैड पर खड़े हेलीकॉप्टरों को टक्कर मार दी. अखबार ने त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के प्रवक्ता प्रताप बाबू तिवारी के हवाले से कहा कि हेलीपैड पर तैनात सह-पायलट एस धुनगन और सहायक सब इंस्पेक्टर राम बहादुर खड़का की घटना में मौत हो गई.

Nepal: A pilot & 2 police personnel died in an aviation crash at Tenzing-Hillary Airport in Solukhumbu earlier today. The aircraft of Summit Air slipped off the runway during take off & hit stationary chopper of Manang Air. 3 injured persons are undergoing treatment at hospital pic.twitter.com/fy7aVQdefo