लंदन में आतंकी हमले का अंदेशा: दो एयरपोर्ट और एक रेलवे स्टेशन पर मिले 3 छोटे बम

लंदन में आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. इस संबंध में लंदन की आतंकवाद निरोधक पुलिस ने कहा कि मंगलवार को उन्हें सूचना मिली थी कि दो एयरपोर्ट और एक बड़े रेलवे स्टेशन पर बम है. इसके बाद पुलिस टीम वहां जांच के लिए पहुंची तो पाया कि वहां तीन छोटे-छोटे बैग में विस्फोटक है. पुलिस ने बताया कि हीथ्रो एयरपोर्ट (Heathrow airport) पर जांच के दौरान जब पुलिस टीम ने बैग खोला तो उसमें एक डिवाइस निकली, और उसे खोलते ही आग निकली. हालांकि, इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ.

Reuters: UK police say counter terrorism investigation launched after small improvised explosive devices found at Heathrow Airport, City Airport and Waterloo station. #London