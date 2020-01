2019 के आखिरी दिन, इस देश में एक साथ दिखे 3 सूरज, देखें Video

चीन के शहर Fuyu में 2019 के आखिरी दिन लोगों को एक साथ 3 सूरज देखने को मिले. Fuyu शहर के लोग खुद भी हैरान रह गए, जब उन्होंने सुबह उठते ही 1 नहीं बल्कि 3 सूरज देखने को मिले. सीजीटीएन न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक 31 दिसंबर 2019 की सुबह यहां के लोगों को एक साथ तीन सूरज देखने को मिले. 31 दिसंबर को सुबह 8 बजे शहर में असली सूरज के दाएं और बाएं तरफ लोगों को दो अन्य सूरज देखने को मिले, जो बीच वाले सूरज से अधिक बड़े थे. यह दृश्य लगभग 20 मिनट के लिए नजर आया.

एक साथ गायब होने से पहले ये तीनों सूरज 20 मिनट के लिए आसमान में दिखाई दिए. अब आप यह सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है. एक साथ 3 सूरज कैसे नजर आ सकते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि आसमान में दिख रहे बाकि दो सूरज असली नहीं थे और वह एक वैज्ञानिक घटना के कारण नजर आ रहे थे.

Three "suns" appear on the sky over northeast China



This spectacular view is caused by a natural phenomenon called "sun dog," also known as mock suns or parhelia, as a result of light refraction through ice crystals.