ट्रक के अंदर पड़ी मिली 39 लाशें, ब्रिटेन के PM बोले - 'आखिर हुआ क्या...'

ब्रिटेन में एक लॉरी कंटनेर से 39 शव मिले हैं. पुलिस ने हत्या को लेकर उत्तरी आयरलैंड के 25 साल के चालक को गिरफ्तार किया है. बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, एसेक्स पुलिस ने कहा कि मृतकों में 38 वयस्क व एक किशोर शामिल है. पुलिस ने कहा कि लॉरी बुल्गारिया से आई और होलीहेड के जरिए देश में प्रवेश किया.

बुधवार (23 अक्टूबर) तड़के 1.40 बजे ईस्टर्न एवेन्यू में वाटग्लेड इंडस्ट्रियल पार्क में मृतकों का पता चलने के बाद एंबुलेंस को बुलाया गया.

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, एक वरिष्ठ अधिकारी एंड्रयू मारिनर ने कहा कि पुलिस पीड़ितों की पहचान की कोशिश कर रही है.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ट्वीट करते हुए घटना पर दुख व्यक्त किया और लिखा 'एक्केक्स में हुई इस घटना से मैं हैरान हूं. मुझे रेगुलर अपडेट्स मिल रहे हैं ऑफिसर एक्सेक्स पुलिस के साथ मिलकर जांच कर रहे हैं. मेरी सहानुभूति उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है'

I'm appalled by this tragic incident in Essex. I am receiving regular updates and the Home Office will work closely with Essex Police as we establish exactly what has happened. My thoughts are with all those who lost their lives & their loved ones.