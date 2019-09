अमेरिका के 44 सांसदों ने की डोनाल्ड ट्रंप से अपील- भारत का तरजीही व्यापार दर्जा वापस दें

अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों के 44 प्रभावशाली सांसदों ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से अनुरोध किया है कि अमेरिका और भारत के बीच होने वाले संभावित व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में अहम जनरलाइज़्ड सिस्टम प्रेफरेंस या GSP व्यापार कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का लाभदायक विकासशील देश का दर्जा बहाल किया जाए. डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने जून माह में GSP के तहत लाभदायक विकासशील देश के रूप में भारत का दर्जा खत्म कर दिया था. GSP अमेरिका का सबसे पुराना तथा सबसे बड़ा व्यापार प्राथमिकता कार्यक्रम है. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिध रॉबर्ट लाइटाइज़र को लिखे खत में संसद सदस्यों ने सुझाव दिया है कि 'अर्ली हारवेस्ट' रुख अपनाने से लाभ मिलेगा.

44 members of the 'Congress of the United States' in a letter to US Trade Representative Robert Lighthizer: We also have a strong desire to see the Generalized System of Preferences (GSP) eligibility for India reinstated. https://t.co/bIc9ssMWx9