82 साल की महिला ने घर में घुसे चोर के छुड़ा दिए छक्के, पहले मारा टेबल और फिर...

यह तो हम सब ही जानते हैं कि अधिकतर चोर, बुजुर्ग लोगों के घरों को अधिक निशाना बनाते हैं क्योंकि उनके लिए चोरी करना आसान हो जाता है लेकिन जिस महिला की हम बात कर रहे हैं उसके घर में कोई भी चोर चोरी नहीं कर सकता. दरअसल, हम बात कर रहे हैं न्यूयॉर्क (New York) के रोचेस्टर शहर में रहने वाली 82 साल की विल्ली मर्फी (Willie Murphy) की. यह घटना पिछले गुरुवार की है जब मर्फी रात में अपने कमरे में सोने जा रहीं थी, तभी एक चोर उनके घर का दरवाजा तोड़ कर अंदर घुस गया.

सीएनएन से बात करते हुए मर्फी ने कहा, ''आधी रात के वक्त जब मैं घर में अकेली थी तभी एक चोर घर के डार्क हाउस का दरवाजा तोड़ कर अंदर घुस गया लेकिन मैं जानती थी कि मैं उसका सामना कर सकती हूं''. जानकारी के अनुसार मर्फी ने चोर को घर के सामान से ही सबक सिखाया और उसे चोरी करने से रोका.

उन्होंने कहा, ''मैंने टेबल उठाई और उसकी तरफ बढ़ने लगी और सोचो क्या वो टेबल टूट गया''. टेबल के टूटे हुए हिस्से से कई बार चोर को मारने के बाद मर्फी उसपर 2 से 3 बार कूदी और फटाफट रसोई से बेबी शैंपू की बोतल ले आईं. फिर उन्‍होंने शैंपू को उसके मूंह पर डाल दिया. मर्फी ने फिर चोर को झाड़ू से मारा और उसे घर से बाहर निकालने लगीं. बता दें, मर्फी खुद बॉडी बिल्डर (Body Builder) और वेट लिफ्टर (Weight Lifter) हैं लेकिन फिर भी वह उसे घर से बाहर नहीं निकाल पाईं.

Ms. Murphy standing shoulder to shoulder with Genesee Section Officers after an intruder attempted to break into her home. Ms. Murphy is tough as nails & fended off the intruder. Ms. Murphy standing with some of the officers that responded to her home. pic.twitter.com/1gr8KfWZ4d