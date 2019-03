न्यूजीलैंड की दो मस्जिदों में हुई गोलीबारी (New Zealand mosque shooting) की घटना के बाद वहां भारतीय मूल के 9 लोग भी लापता हैं. न्‍यूजीलैंड में भारतीय राजदूत ने इसकी जानकारी दी. इस घटना में 49 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्‍य लोग घायल हो गए. उधर एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि घटना में दो भारतीयों की मौत हुई है जबकि तीसरा अस्‍पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है.

हमलावर ने शुक्रवार की नमाज के वक्‍त हमला किया जिस वक्‍त वहां काफी लोग थे. उसने वहां से निकलने के बाद भी गोलीबारी की जिसमें वहां से गुजरने वाले लोगों को निशाना बनाया. इस हमले में 49 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 अन्‍य घायल हैं.

इस हमले को आतंकी हमला माना जा रहा है और शुरुआती जांच के बाद इसके पीछे नस्‍लीय वजह सामने आ रही है. तीन गिरफ्तार लोगों में से एक 20 वर्षीय ऑस्‍ट्रेलियाई नागरिक है जिसे हमलावर माना जा रहा है. प्रधानमंत्री जेसिंडा एर्डर्न ने न्यू प्लाईमाउथ में मीडिया को संबोधित करते हुए क्राइस्टचर्च की घटना (Christchurch Mosque) को न्यूजीलैंड के इतिहास की सबसे खराब घटना बताया है. दूसरी तरफ, पुलिस ने इस घटना के बाद 4 लोगों को हिरासत में लिया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड की अपनी समकक्ष को पत्र लिखकर क्राइस्टचर्च में इबादत के स्थान पर गोलीबारी में निर्दोष लोगों की मौत पर गहरी संवेदना एवं दुख प्रकट किया. प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि विविधतापूर्ण एवं लोकतांत्रिक समाज में हिंसा के लिये कोई स्थान नहीं है. विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न को पत्र लिखा. एक आधिकारिक वक्तव्य के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पत्र में क्राइस्टचर्च में जघन्य हमले में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. मोदी ने इस कठिन घड़ी में न्यूजीलैंड के मित्रवत लोगों के प्रति पूरी एकजुटता व्यक्त की. प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि भारत आतंकवाद के हर स्वरूप और ऐसे कार्यों का समर्थन देने वालों की कड़ी निंदा करता है.'

विभिन्‍न स्रोतों से प्राप्‍त जानकारी के अनुसार भारतीय नागरिकता/मूल के 9 लोग लापता हैं. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि का अब भी इंतजार है. भारतीय उच्‍चायुक्‍त संजीव कोहली ने ट्वीट किया, 'मानवता के खिलाफ जघन्‍य अपराध. हमारी प्रार्थनाएं उनके परिवारों के साथ हैं.'

We are shocked to hear about the shooting in #Christchurch Any Indians needing assistance should contact us at 021803899 or 021850033. @indianweekender @indiannewslink @MEAIndia @IndianDiplomacy @WIAWellington @kohli_sanjiv @BhavDhillonnz

असदुद्दीन ओवैसी ने एक पीड़ि‍त के भाई के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज से मदद की गुहार लगाई है. यह परिवार हैदराबाद का रहने वाला है.

A video from #ChristChurch shows one Ahmed Jehangir who was shot. His brother Iqbal Jehangir is a resident of Hyderabad & would like to go to NZ for Ahmed's family.



I request @KTRTRS@TelanganaCMO@MEAIndia@SushmaSwaraj to make necessary arrangements for the Khursheed family