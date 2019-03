इस हॉस्पिटल में एक-साथ प्रेग्नेंट हुईं 9 नर्स, डॉक्टर्स हैरान और लोग बोले - मिलकर बनाया है छुट्टी का प्लान

अमेरिका के मेन मेडिकल सेंटर (Maine Medical Center) की सभी 9 नर्सें प्रेग्नेंट हैं. इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि ये सभी नर्से हॉस्पिटल के डिलीवरी यूनिट की ही हैं. इन सभी 9 नर्सों की डिलीवरी अप्रैल से जुलाई के बीच होने वाली है.

इस हॉस्पिटल ने अपने फेसबुक पेज़ पर ये गुड न्यूज़ शेयर की. इस पोस्ट में सभी नर्सों के बेबी बम्प और डिलीवरी डेट दिखाए गए. फोटो के साथ कैप्शन में लिखा, “How's this for a baby boom? Nine of our nurses (eight of whom are in this photo) are expecting babies between April and July! Congratulations!”

Maine Health के मुताबिक, इन नर्सेज़ की यही यूनिटी डिलीवरी रूम में भी दिखने वाली है. ये एक-दूसरे के सपोर्ट के लिए डिलीवरी रूम में भी साथ रहने वाली हैं.

हॉस्पिटल की शेयर की हुई एक तस्वीर में सभी नर्सों ने कलरफुल पेपर पकड़ रखें हैं. इन पेपर्स पर उनकी डिलीवरी डेट लिखी हुई है.

ये फोटो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है. हज़ारों लोग इस लाइक्स कर चुके हैं. साथ ही कमेंट बॉक्स में एक-दूसरे को बधाई भी दे रहे हैं. वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि ‘they have a plan'.

इन नर्सों में से किसी का ये पहला बेबी है तो किसी दूसरा और तीसरा. ये सभी और हॉस्पिटल सभी की डिलीवरी को लेकर काफी एक्साइटेड है.

