यूएस में रहने वाले एक 9 साल के बच्चे ने यूट्यूब वीडियो की मदद से अपने 3 साल के भाई की जान बचाई. दरअसल, टिमोथी प्रेदर ने यूट्यूब (Youtube) पर वीडियो देखकर हेइम्लिच तकनीक (Heimlich Technique) सीखी थी, जिसकी मदद से उसने अपने भाई की जान बचाई. बता दें, इस तकनीक का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति के गले में कुछ फंस जाता है और वह सांस नहीं ले पाता.

टिमोथी प्रेदर ने इस तकनीक को यूट्यूब पर देखा था और जब अचानक से उसके 3 साल के भाई के गले में कुछ अटक गया और वह सांस नहीं ले पा रहा था तो टिमोथी जानता था कि उसे क्या करना है. यूट्यूब की सीईओ सुसान वोज्स्की ने अपने ट्विटर हैंडल पर सोमवार को इस बच्चे की कहानी को शेयर किया. इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ''महत्वपूर्ण रिमाइंडर, यूट्यूब पर बहुत मूल्यवान वीडियो, इंस्ट्रक्शनल वीडियो हैं, जिनमें से एक यह भी कै कि अगर किसी के गले में कुछ फंस जाए तो क्या करना चाहिए''.

इसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने इस कहानी पर अपना अलग-अलग रिएक्शन दिया. एक यूजर ने लिखा, ''इस प्लेटफॉर्म के लिए शुक्रिया. यह रोज बहुत से लोगों की मदद करता है''.

वहीं एक अन्य ने लिखा, ''उन्हें हाई स्कूल में फर्स्ट एड अनिवार्य कर देना चाहिए''.