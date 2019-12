20 साल तक इस तोहफे का इंतजार करती रही दादी, आखिरकार पोती ने पूरी की Wish, देखें Video

खास बातें दादी के 72वें जन्मदिन पर पोती ने गिफ्ट दिया पोती ने दादी को पर्स गिफ्ट किया 20 सालों से थी पर्स पाने की चाहत

हम सभी अपने जन्मदिन को लेकर उत्सुक रहते हैं, अगर आपको कोई एक ऐसा तोहफा दे जिसका आप लंबे वक्त से इंतजार कर रहें तो आपका रिएक्शन कैसा होगा. जाहिर है अपनी पसंद का गिफ्ट मिलने का विचार ही अपने आप में उत्सुक करने वाला है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक दादी को उनकी जिंदगी का सबसे पसंदीदा तोहफा मिला है. गिफ्ट पाने के बाद दादी का रिएक्शन देखने वाला है. इंटरनेट पर यूजर्स इस रिएक्शन को काफी पसंद कर रहे हैं.

देखें वीडियो-

My granny turned 72 years old yesterday. Enjoy her opening the purse shes been wanting for 20 years. pic.twitter.com/br7PjrXisC — Zahriaa Lavettee ???? (@z_lavetteeee) December 23, 2019

दरअसल, महिला अपना 72वां जन्मदिन मना रही थी. उनको जन्मदिन के मौके पर गिफ्ट के तौर पर एक पर्स दिया गया. खास बात ये है कि जो पर्स महिला को गिफ्ट किया गया उस तोहफे का इंतजार महिला 20 सालों से कर रही थी. वृद्ध महिला की पोती के मुताबिक उनकी दादी 20 सालों से एक पर्स को पसंद करती आ रही थीं लेकिन खरीद नहीं सकीं थीं, इसलिए पोती ने सोचा कि वो अपनी दादी के 72वें जन्मदिन पर ये पर्स गिफ्ट करेगी.

अमेरिका के मिशिगन की रहने वाली जाहरिया लावेट पालमर ने ट्विटर पर अपनी दादी का वीडियो शेयर किया जिसमें दादी अपने जन्मदिन का तोहफा खोलते हुए नजर आ रही हैं. दादी अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाई जब उन्होंने देखा कि उनकी पोती ने उन्हें तकरीबन 28 हजार रुपये (400 डॉलर) का एक पर्स दिया है.

गिफ्ट पाने के बाद दादी कूदते और चिल्लाते नजर आ रही हैं. दादी ने खुद को शांत करने के लिए पर्स को अपने सिर पर रखा. दादी 20 सालों से इस पर्स को चाहती थीं लेकिन कभी किसी से कुछ कह नहीं पाईं.

लोगों ने दादी की इस वीडियो पर कुछ ऐसे रिएक्शन दिए हैं-

