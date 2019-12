अमेरिकी राज्‍य लुसियाना के न्यू ऑरलियन्स के नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन (NBA) में रविवार को हुए पेलिकन्स ठंडर मैच को देखने के लिए जिन लोगों ने भी टिकिट खरीदे उनको गेम के दौरान एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला. बास्केटबॉल के इस मैच में जहां एथिलीट मुकाबला कर रहे थे, वहां इसका अंत छोटे बच्चों की रेस को चियर करते हुए हुआ.

यह भी पढ़ें: बिल्ली ने बचाई एक साल के बच्चे की जान, कूदकर आई और किया ऐसा... देखें Video

एनबीसी स्पोर्ट्स के मुताबिक इस मैच के हाफ टाइम में ऑडियंस को एक बहुत ही खूबसूरत रेस देखने को मिली, जिसमें बहुत से बच्चे प्रतियोगी थे लेकिन वो मुकाबले के लिए मैदान में नहीं उतरे थे. इस रेस का नाम ''बेबी क्रॉलिंग रेस'' (Baby Crawling Race) था. इस दौरान बहुत से शिशुओं ने इसमें हिस्सा लिया और रेस के मैदान में क्रॉल करने लगे. यह रेस स्मूथी किंग सेंटर (Smoothie King Center) में आयोजित हुई थी और इसमें हिस्सा लेने वाले सभी बच्चे अपने माता-पिता को 250 अमेरिकी डॉलर (17,900) का गिफ्ट वाउचर जिताने के लिए क्रॉल रहे थे.

यहां देखें वीडियो:

वीडियो का सबसे खूबसूरत हिस्सा वो है जब बेबी नंबर 6 फिनिशिंग लाइन के बेहद नजदीक आ जाता है और वापस मुड़कर बेबी नंबर 5 के पास चला जाता है. फिर बेबी नंबर 5 उसे गले लगाकर किस करती है. इसके बाद बेबी नंबर 5 फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करके इस रेस को जीत जाती है.

ट्विटर यूजर्स ने इस वीडियो से सीख लेने की बात करते हुए बहुत सी टिप्पणियां की.

These babies are teaching us something.... life is not a race... Never look at what others are doing. Do things your own way and be happy...