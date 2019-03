मसूद अजहर पर बैन के लिए अमेरिका का नया कदम, चीन ने वीटो का इस्तेमाल कर लगा दिया था अड़ंगा

अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमें बुधवार को एक मसौदा प्रस्ताव भेजा जिसमें पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद के सरगना अजहर मसूद को प्रतिबंधित करने की बात की गई है. इस कदम के बाद अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र में चीन के साथ संभावित टकराव की स्थिति बन गई है. चीन ने अजहर को संयुक्त राष्ट्रकी प्रतिबंध सूची में शामिल करने के प्रयास में इस महीने की शुरुआत में अड़ंगा डाल दिया था. संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समिति में यह प्रयास अटक जाने के बाद अमेरिका अजहर को प्रतिबंधित करने के प्रस्ताव को लेकर सीधे सुरक्षा परिषद पहुंच गया.

कश्मीर में 14 फरवरी को हुये जैश के एक आत्मघाती हमले में 40 जवान शहीद हुये थे. इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ गया है. मसौदा प्रस्ताव में इस आत्मघाती हमले की निंदा की गई है और निर्णय किया गया है कि अजहर को संयुक्त राष्ट्र के अल-कायदा एवं इस्लामिक स्टेट प्रतिबंधों की काली सूची में रखा जाएगा. यह स्पष्ट नहीं है कि मसौदा प्रस्ताव पर मतदान कब होगा. इस पर चीन वीटो कर सकता है. परिषद के पांच स्थायी सदस्यों में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका के साथ चीन शामिल है.

Reuters: The United States, Britain and France stepped up a push for the United Nations Security Council to blacklist the head (Masood Azhar) of Pakistan-based militant group Jaish-e-Mohammad (JeM) on Wednesday after China prevented an earlier move two weeks ago pic.twitter.com/UJckWUF458