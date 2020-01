बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और एक्ट्रेस करीना कपूर की फिल्म ''Ra.one'' में गाना गाने वाले मशहूर सिंगर और रैपर एकॉन (Akon), अफ्रीका (Africa) में अपना खुद का शहर बनाने वाले हैं. एकॉन ने शाहरुख की 2011 में रिलीज हुई फिल्म ''Ra.One'' में ''छम्मक छल्लो'' गाना गाया था, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद भी किया था. इस गाने को करीना पर फिल्माया गया था, जिसमें वह लाल रंग की साड़ी में नजर आईं थी. आपको बता दें, एकॉन विश्व प्रसिद्ध रैपर हैं. उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट कर अपने फैन्स को यह जानकारी दी है कि वह अपना खुद का शहर बनाने वाले हैं.

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, एकॉन ने अपने इस प्लान के बारे में पहली बार 2018 में बताया था, जिसे अब फाइनल कर लिया गया है और एकॉन सिटी (Akon City) की डील तय कर ली गई है. सोशल मीडिया पर अपना शहर बनाने की जानकारी देने वाले एकॉन ने कहा कि इस शहर में उनकी खुद की डिजिटल कैश करंसी होगी, जिसे Akion कहा जाएगा.

Just finalized the agreement for AKON CITY in Senegal. Looking forward to hosting you there in the future pic.twitter.com/dsoYpmjnpf