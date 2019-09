अलीबाबा फाउंडर जैक मा विग और गिटार के साथ आए नज़र, अपने फेयरवेल पर किया धमाकेदार डांस, देखें VIDEO

खास बातें जैक मां ने दिया अपने पद से इस्तीफा अलीबाबा के सीईओ अब डेनियल झांग जैक मां की संपत्ति 41 अरब डॉलर

बॉस हो तो जैक मा (Jack Ma) जैसा! जी हां, अलीबाबा (Alibaba) के पूर्व चेयरमैन जैक मा (Jack Ma) ने अपने जन्मदिन के दिन गिटार और रॉकस्टार विग लगाकर परफॉर्म किया. अलीबाबा की 20वीं सालगिराह के दौरान जैक मा ने "You Raise Me Up" पर परफॉर्मेंस दी. करीब चार घंटों तक जैक मा ने अलीबाबा के पूरे स्टाफ के सामने परफॉर्म किया. अब अलीबाबा के सीईओ डेनियल झांग (Daniel Zhang) हैं. उन्होंने भी इस परफॉर्मेंस में जैक मा का साथ दिया. जैक मा ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा साल 2018 में ही कर दी थी. वहीं, जैक मा अलीबाबा के निदेशक मंडल के निदेशक और अलीबाबा पार्टनरशिप के स्थाई सदस्य बने रहेंगे.

वीडियो में देखिए जैक मा का मज़ेदार परफॉर्मेंस...

Jack Ma's performances at Alibaba's annual parties are among the most-anticipated acts of the night. And when Daniel Zhang joins in, that just makes it extra special. Check out their version of "You Raise Me Up" at the company's 20th anniversary celebration. pic.twitter.com/IFMR6v059I — Alibaba Group (@AlibabaGroup) September 11, 2019

ऐसा पहली बार नहीं है जब जैक मा रॉकस्टार परफॉर्मेंस दी हो, इससे पहले भी साल 2017 में उन्होंने अलीबाबा की वर्षगांठ कार्यक्रम में माइकल जैकसन (Michael Jackson) से प्रेरित डांस किया था. अपने फेयरवेल पर डांस से पहले जैक मा 996 फॉर्मूले के चलते सुर्खियों में थे. दरअसल, अलीबाबा (Alibaba) के फाउंडर जैक मा (Jack Ma) ने अपने कर्मचारियों को एक मंत्रा दिया है कि 669 यानी हफ्ते के 6 दिन में 6 बार सेक्स (Sex for six day, six times), यहां 9 का मतलब ज्यादा समय से है. इससे पहले जैक मा ने 996 यानी सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक हफ्ते के 6 दिन काम (9 am to 9 pm, six days a week at workplace).

अलीबाबा फाउंडर जैक मा की अपने कर्मचारियों को सलाह, कहा - "हफ्ते के 6 दिन 6 बार करें सेक्स"

आपको बता दें, चीन के सबसे अमीर आदमियों में से एक जैक मा चीन की ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के संस्थापक थे. जैक मा की संघर्ष की कहानी काफी प्रसिद्ध है. जैक मा के जीवन पर कई किताबें भी छप चुकी हैं. इसमें उनके कई कंपनियों में नौकरी ना मिलने से लेकर और फिर चीन की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी खोलने के संघर्ष की कहानी के बारे में बताया गया है. इसके अलावा जैक मा अपने मोटिवेशनल विचारों के लिए भी जाने जाते हैं.

अलीबाबा के सह संस्थापक और चीन के सबसे धनी व्यक्ति जैक मा होंगे रिटायर, अब करेंगे ये काम

वहीं, जैक मां की संपत्ति 41 अरब डॉलर है. उनकी योजना अपनी संपत्ति को शिक्षा पर खर्च करने की है.