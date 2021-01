महीनों लापता रहने के बाद अचानक सामने आए जैक मा, जोरों पर कंपनी अधिग्रहण की अफवाह 

चीनी दिग्गज कंपनी अलीबाबा (Alibaba) के संस्थापक जैक मा तीन महीने लापता रहने के बाद आज (बुधवार, 20 जनवरी) अचानक फिर से सामने आए हैं. उन्हें एक वीडियो कॉन्फ्रेन्स में भाग लेते हुए देखा गया है. दुनियाभर में आलोचना और भारी दबाव के बीच चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने उनका एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें मा यह कह रहे हैं, "जब कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा तो हम फिर मिलेंगे." इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी BNO न्यूज ने भी जैक मा का वीडियो ट्वीट किया है.

BREAKING: Alibaba founder Jack Ma, who had not been seen in public in nearly 3 months, appears on video, saying: "We'll meet again after the epidemic is over" pic.twitter.com/aFQyDWB7wQ