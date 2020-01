पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने ईरान को दिए थे 150 अरब डॉलर, अब वह उतना धनवान नहीं है, उसके पास कभी परमाणु बम नहीं होंगे : ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा है कि ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों से बुरी तरह से परेशान है और उसके पास परमाणु हथियार कभी नहीं होंगे. ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवादाताओं से कहा, 'ईरान वर्तमान में अराजक है. वे अपनी अर्थव्यवस्था बहुत जल्द ठीक कर सकते हैं. देखते हैं कि वे बातचीत करेंगे अथवा नहीं.' इराक में अमेरिकी बलों पर ईरान के हमले के बाद उस पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं. ट्रंप ने कहा, 'ईरान के पास परमाणु हथियार कभी नहीं होंगे. उन्हें भी यह पता है. हमने उन्हें सख्ती से यह बता दिया है. ईरान अब उस तरह धनवान नहीं है जब पूर्व राष्ट्रपति (बराक) ओबामा ने उसे 150 अरब डॉलर दिए थे.'

"Iran will never have a nuclear weapon." pic.twitter.com/Zi9FF2K6x1