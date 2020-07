वहीं मॉर्गन ऑर्टगस ने सरकारी वेबसाइट का एक लिंक भी शेयर किया है जिसमें इससे संबंधित व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. जिसमें ऐसी सप्लाई चेन जो मानवाधिकारों या जबरन श्रम कराने में शामिल हैं, का जिक्र किया गया है. इस दिशा-निर्देश में चीन के उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर चीन के 'कान उमेठेगा' अमेरिका, तरीका अपनाया भारत वाला मुसलामानों वाले राज्य शिनज़ियांग प्रांत का भी जिक्र किया गया है. इसमें कहा गया है कि इसमें उस चीन की सरकार के उस सर्विलांस सिस्टम का भी जिक्र किया गया है जिससे वहां के मुसलमानों पर नजर रखी जा रही है.

Many products made in China are made by slave labor. Every business should scrub its supply chain to ensure it's not profiting from the Chinese Communist Party's human rights abuse of Uyghurs in Xinjiang. Read more: https://t.co/CWgCh8wCAp. pic.twitter.com/u0zPWysv0y