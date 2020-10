केरल के रहने वाले भारतीय शख्स पर ऑस्ट्रेलिया में हमला, नस्लीय टिप्पणी के भी हुए शिकार

This restaurant @ScopaRestaurant literally threw my family and I, out of their premises. So racist. So sad. You really need to treat your customers right. Very racist. This is not okay. — Ananya Birla (@ananya_birla) October 24, 2020

We waited for 3 hours to eat at your restaurant. @chefantonia Your waiter Joshua Silverman was extremely rude to my mother, bordering racist. This isn't okay. — Ananya Birla (@ananya_birla) October 24, 2020

स्‍कूपा रेस्‍टोरेंट, कैलिफोर्निया में शेफ एंटोनियो लोफेसो का इटेलियन-अमेरिकन डाइनिंग प्‍लेस है. अनन्‍या ने एक अन्‍य ट्वीट में लिखा, 'हमने आपके रेस्‍टोरेंट में तीन घंटे तक इंतजार किया @chefantonia आपका वेटर जोशुआ सिल्‍वरमेन मेरी मां के साथ बेहद रुखे लहजे में पेश आया. नस्‍ली होने की सीमा तक, यह सही नहीं है.'

Very shocking ..absolutely ridiculous behaviour by @ScopaRestaurant . You have no right to treat any of your customers like this. https://t.co/szUkdxAgNh — Neerja Birla (@NeerjaBirla) October 24, 2020

अनन्‍या, आदित्‍य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन और मशहूर कारोबारी कुमार मंगलम बिड़ला और नीरजा बिड़ला की बेटी है. नीरजा ने भी एक ट्वीट में रेस्‍टोरेंट पर उनके साथ सही व्‍यवहार नहीं करने का आरोप लगाया है. नीरजा ने लिखा, 'बेहद चौकाने वाला..@ScopaRestaurant की ओर से बेहद खराब व्‍यवहार. आपको अपने कस्‍टमर्स के साथ इस तरह का व्‍यवकार करने का कोई अधिकार नहीं है. नीरजा के बेटे आर्यमन बिड़ला ने भी ट्वीट किया, 'मैंने कभी इस तरह का खराब व्‍यवहार नहीं देखा. नस्‍लवाद अस्तित्‍व में है और यह वास्‍तविकता है. अविश्‍वसनीय @ScopaRestaurant'