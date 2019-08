एप्पल CEO टिम कुक ने ट्विटर पर शेयर की भारतीय फोटोग्राफर की तस्वीर, लिखा - एक बार देखिए तो सही

एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक ने आईफोन से ली गई पांच शानदार तस्वीरें ट्विटर पर साझा की हैं. इन खूबसूरत तस्वीरों में से एक भारतीय फोटोग्राफर वरुण आदित्य द्वारा ली गई तस्वीर भी शामिल है. कुक ने आदित्य द्वारा खींची गई एक तस्वीर को साझा करते हुए ट्वीट किया, "केन्या के एंबोसेली में हाथियों के साथ दो इंद्रधनुष की खूबसूरत तस्वीर."

विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया गया है.

“Double Rainbow adorned by elephants in the beautiful Savannah at Amboseli, Kenya.” #shotoniPhone by Varun Aditya (IG: varun.aditya) #WorldPhotographyDaypic.twitter.com/dq0iv6idLb