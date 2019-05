देखें एशिया के पहले समलैंगिक जोड़े की शादी की VIDEO...सोशल मीडिया पर हुई VIRAL

लगभग 20 समलैंगिक जोड़े ने 24 मई को ताइपे में घरेलू पंजीकरण कार्यालय में आधिकारिक तौर पर अपनी शादी को पंजीकृत किया.

पिछले ही हफ्ते ताइवान ने समलैंगिक विवाह को आधिकारिक रूप से मान्यता दी, जिसके बाद ऐसा करने वाला वह एशिया का पहला देश बन गया.

केंद्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि पिछले 12 सालों से रिश्ते में एक साथ रह रहे दो समलैंगिक व्यक्ति ऐसी शादी करने वाले पहले जोड़े बने.

इस देश में चुनावी नतीजों से भड़के समर्थकों ने किया पुलिस पर पथराव...250 से ज्यादा गिरफ्तार

पहली बार जब ताइवान में समलैंगिक गौरव ध्वज फहराया गया था उस समय को याद करते हुए हसिओ हसुआन ने संवाददाताओं से कहा, "ताइवान में समलैंगिक होना आसान नहीं रहा. मैं खुद को भाग्यशाली महसूस करता हूं क्योंकि मुझे अपने दोस्तों, परिवार और मेरे साथी का पूरा समर्थन मिला."

उसने आगे कहा, "मैंने परेड के दौरान एक इंद्रधनुषी झंडा लहराया, लेकिन मैं अपने घर के रास्ते पर इसे ले जाने से बहुत डरता रहा था."

Finishing off this happy day, I just want to say how fortunate I am to be able to document this historic moment for #Taiwan, all the couples who got married today and myself. Knowing that from this day forward, I'll have equal rights to love and marry is a real comfort. pic.twitter.com/7w9V6IYkNO