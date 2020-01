6 साल की उम्र तक बोल नहीं पाता था बच्चा, बर्थडे पर मिला Ironman Mask तो हुआ ये कमाल

खास बातें Ellen DeGeneres ने अपने शो में बच्चे और उसके माता-पिता को बुलाया था Robert Downey Jr ने बच्चे से मुलाकात की बच्चे को 6वें जन्मदिन पर आइरन मैन का हैलमेट गिफ्ट किया गया था

हममें से ज्यादातर ने अपने बचपन में सुपर होरी की मूवी देखी होगी. इसलिए जब कभी हम मार्वेल या डीसी मर्चेंडाइस देखतें हैं तो हमारा ध्यान उस ओर आकर्षित होता है. कहीं न कहीं आज भी हम सबको लगता है कि सुपर हीरो बनने के बाद किसी भी आदमी को बहुत सी शक्तियां हासिल हो जाती हैं. ऐसा ही कुछ एक लड़के साथ भी हुआ. दरअसल, एक 10 साल का लड़का जो एक साल की उम्र से बोल नहीं पाता था आइरन मैन का मास्क पहनने के बाद फिर से बोलने लगा!

हार्दिक पांड्या की नई फोटो का इंटरनेट पर उड़ा मजाक, लोगों ने रानू मंडल के साथ कराई सगाई, बनाए ऐसे Memes

This 10-year-old boy with autism became verbal after getting an Iron Man helmet. Today he meets @RobertDowneyJrpic.twitter.com/1cg2u0t0t2 — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) January 14, 2020

कॉमेडियन-होस्ट एलन डीजनेरेस के शो में10 वर्षीय लड़के को उसके परिवार सहित बुलाया गया. जहां बच्चे की मुलाकात आइरन मैन यानी रॉबर्ट डॉनी जूनियर से कराई गई. शो में बच्चे के माता-पिता ने बताया कि उनके बच्चे के लिए खुद को अभिव्यक्त कर पाना और दोस्त बना पाना बहुत मुश्किल हुआ करता था. जब उनका बेटा एक साल का था तब ही से वह बोल नहीं सकता था. लेकिन जैसे ही बच्चा 6 साल का हुआ एक जादू हुआ. बच्चे को 6वें जन्मदिन पर आइरन मैन का हैलमेट गिफ्ट किया गया जिसे पहनने के बाद बच्चा खुद को आइरन मैन समझने लगा और उसके बाद वह बोलने लगा.

दिव्यांग बुजुर्ग ने Waste से बनाया ई-रिक्शा तो आनंद महिंद्रा ने कहा- ''मैं करूंगा इंवेस्‍ट...''

देखें वीडियो-

लड़के के पिता ने रॉबर्ट डॉनी जूनियर को बताया, "ऐसा लगता है जैसे आइरन मैन के मास्क ने मेरे बेटे को खुद पर भरोसा करना सिखाया. 24 घंटे के भीतर ही हमने अपने बेटे में बदलाव देखा." इस पर रॉबर्ट डॉनी जुनियर ने कहा कि मास्क पहनना हमेशा आपको एक आवाज देता है.



लड़के की कहानी जानने के बाद अब सोशल मीडिया पर यूजर्स कुछ ऐसे ही तजुर्बे शेयर कर रहे हैं.

This is our severely autistic daughter. She's been the mascot for 4yrs and I absolutely agree that the "mask" helps her be someone someone she wishes she was all the time (more social, outgoing, etc.) pic.twitter.com/WNxaaPQ3V0 — Lorca Damon (@LorcaDamon) January 14, 2020

What an incredible story! Also, kudos to RDJ and all of the Marvel cast for doing such a great job of going above and beyond the roles that they play and bringing so much happiness to fans everywhere. — Kym (@kymstyle) January 14, 2020