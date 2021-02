चीन में BBC के प्रसारण पर लगाई गई रोक, शिनजियांग और कोरोना की खबरों से नाराज

आदेश में कहा गया है कि बीबीसी वर्ल्ड न्यूज (BBC World News) ने कंटेंट से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया है. लिहाजा सरकारी फिल्म, टीवी और रेडियो प्रशासन (China Film, TV and Radio Administration) ने बीबीसी को प्रसारण करने की मंजूरी रोक दी है. उसके सालाना मंजूरी के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है. चीन के स्टेट फिल्म, टीवी और रेडियो एडमिनिस्ट्रेशन ने यह जानकारी दी.

चीन के सरकारी मीडिया ने कहा कि बीबीसी वर्ल्ड न्यूज ने प्रसारण के दिशानिर्देशों का गंभीर उल्लंघन किया. दिशानिर्देशों में कहा गया है कि समाचार सत्यता और उचित होना चाहिए. साथ ही यह चीन के राष्ट्रीय हितों को चोट पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए.

China will not allow the broadcast of BBC World News in Chinese mainland after the broadcaster did a slew of falsified reporting on issues including #Xinjiang and China's handling of #COVID19, a move experts said send clear signal that fake news is not tolerated in China. pic.twitter.com/92UmMkIFJ9