ये है दुनिया का पहला वर्टिकल नोट, जिसने जीता Bank Note of the Year का खिताब

आरबीआई ने हाल ही में 20 के नए नोट की तस्वीर जारी की है. इससे पहले हाल के सालों में ही 200, 50 और 10 रुपये के नए नोट मार्केट में आए. नोटों की चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ज़ोरो पर है. हाल ही में कनाडा के एक नोट को 'Bank Note of the Year Award 2018' (बेस्ट नोट ऑफ द ईयर अवॉर्ड 2018) मिला है. यह दुनिया का पहला वर्टिकल नोट भी है. देखें इसकी तस्वीर...

Canada's new $10 bill, featuring racial equality activist Viola Desmond on the front and the Canadian Museum for Human Rights in Winnipeg on the back, has just been named the world's best banknote.#cdnpoli#ViolaDesmondpic.twitter.com/zbro3UphZz