60 की होने वाली है बार्बी, आज भी हर साल करीब 6 करोड़ डॉल्स की होती है बिक्री

बच्चियों की हमेशा से पसंदीदा रही बार्बी डॉल इस साल 60 वर्ष की हो जाएगी, लेकिन अब भी उसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है. इस लोकप्रिय गुड़िया के स्वरूप में समय-समय पर बदलाव होते रहे हैं और खिलौना उद्योग में कड़ी प्रतियोगिता के बावजूद 150 से ज्यादा देशों में प्रति वर्ष पांच करोड़ 80 लाख बार्बी की बिक्री होती है.

मौत को दावत दे रही है ये लड़की, डॉल दिखने के लिए कर रही हैं कुछ ऐसा

बार्बी के ग्लोबल ब्रैंड मार्केटिंग के निदेशक नथान बयनार्ड ने कहा, "एक उद्योग जहां सफलता तीन से पांच साल तक की होती है ऐसे में 60 साल मायने रखते हैं."

200 सर्जरी और 16 करोड़ खर्च कर ऐसी दिखने लगी ये लड़की, दिखना चाहती हैं बार्बी की तरह

And that's a wrap on set! When Lark plays with #Barbie career dolls, she imagines herself behind the camera, producing her very own cooking show!



: @HelloKatieJopic.twitter.com/PX2CjI62aQ