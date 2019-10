नेताओं की रिहाई के लिए सड़कों पर आए 5 लाख से ज्यादा लोग, पुलिस लाठीचार्ज का Video हुआ वायरल

कैटलन स्वतंत्रता आंदोलन के कई नेताओं को हाल ही में स्पेनिश सुप्रीम कोर्ट द्वारा जेल की सजा सुनाए जाने के खिलाफ बार्सिलोना में पांच लाख से ज्यादा लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान दंगा-रोधी पुलिस और लोगों के बीच झड़पें हुईं. समाचार एजेंसी एफे ने बताया कि पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, करीब 525,000 लोग 18 अक्टूबर को क्षेत्रीय राजधानी की सड़कों पर उतरे. कई प्रदर्शनकारियों ने कैटालोनियन क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से मार्च निकाला. उनकी सरकार ने 2017 में स्पेन से अलग होने की असफल कोशिश की थी.

'राइट्स एंड फ्रीडम, जनरल स्ट्राइक' के नारे के तहत विरोध प्रदर्शन किया गया था और उन नौ कैटलन नेताओं की रिहाई की मांग की गई जिन्हें स्पेन के सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग मामले में दोषी ठहराया.

सभी उम्र के प्रदर्शनकारियों ने स्पेन से कैटेलोनिया की स्वतंत्रता के पक्ष में नारेबाजी की.

