चीन ने इस मामले में किया बड़ा कारनामा, बनाया दुनिया का सबसे बड़ा टर्मिनल और...देखे Photos

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) ने देश के 11 अरब डॉलर की लागत से निर्मित नए मेगा एयरपोर्ट (Mega Airport) के आधिकारिक रूप से शुरुआत की घोषणा की. यह नया एयरपोर्ट 98 फुटबॉल मैदान के बराबर है. बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति शी द्वारा डेक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Daxing International Airport) की औपचारिक रूप से शुरुआत की गई.

सरकारी मीडिया आउटलेट चाइना डेली का कहना है कि हवाईअड्डा 700,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है. इसे एक इमारत में विश्व का सबसे बड़ा टर्मिनल बताया जा रहा है.

एयरपोर्ट कांउसिल के अनुसार, अटलांटा के बाद बीजिंग का मौजूदा हवाईअड्डा विश्व का दूसरा सबसे व्यस्त हवाईअड्डा है.

देखिए 98 फुटबॉल मैदान के बराबर बने चीन के नए एयरपोर्ट की तस्वीरें...

The new Beijing Daxing Airport, expected to be the busiest in the world once it opens. The world's largest single terminal - more than double the size of Heathrow's four terminals combined. #DaxingAirport #WednesdayWisdom #JKLive pic.twitter.com/xpIk2jbuI6

#Daxingairport in Beijing🇨🇳 will be the world's largest airport:

It covers 1.4 million m² and was build in only 4 years

The starfish-shaped terminal was designed by Zaha Hadid Architects and euipped with >1,300 #LED luminaires by #Osram - can't wait to travel there #Daxingpic.twitter.com/fgLwyGZsbR