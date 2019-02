हवा में उछाल रहा था खौलता पानी, यूं खुद को ही जला बैठा ये शख्स, देखें VIRAL VIDEO

अमेरिका में अंटार्कटिका से भी ज्यादा कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है. तापमान माइनस 30 डिग्री से भी नीचे जा पहुंचा है. आस-पास मौजूद हर चीज़ बर्फ से जम चुकी है. नायग्रा फॉल्स भी पूरी तरह से बर्फ में तब्दील हो चुका है. इस खतरनाक ठंड की वजह से स्कूल, फ्लाइट्स और आम लोगों का जन-जीवन पूरी तरह से थम गया है. लोगों को घर से निकलने से मना किया गया है, ताकी वो अपनी जान की रक्षा खुद कर सकें. इन सबसे अलग लोग ठंड के मौसम को एंजॉय करने के लिए बॉइंलिंग वाटर चैलेंज (Boiling Water Challenge) का लुत्फ उठा रहे हैं. लेकिन इस शख्स पर ये चैलेंज भारी पड़ गया.

हवा में उछाला खौलता हुआ पानी, यूं चुटकी में बन गया बर्फ, बार-बार देखे जा रहे हैं ये VIRAL VIDEOS

इस चैलेंज में उबलते हुए पानी को हवा में उछालना होता है, ये पानी ठंड की वजह से जमीन पर नहीं गिरता बल्कि भाप बनकर उड़ जाता है. लेकिन इस आदमी ने खौलते हुए पानी को अपने सामने नहीं बल्कि पीछे गिराया. इससे पैन का आधा पानी तो भाप बन गया लेकिन कुछ इस शख्स के पीछे की ओर पैर पर गिरा.

आप ही देखिए ये वीडियो...

बॉइंलिंग वाटर चैलेंज (Boiling Water Challenge) के इस फेल वीडियो के छोड़कर, अभी तक जिसने भी ये एक्सपेरिमेंट किया वो सफल रहा. सभी ने अपने इस कमाल के चैलेंज का वीडियो शेयर किया. यहां देखिए कुछ सक्सेसफुल बॉइंलिंग वाटर चैलेंज वीडियोज़.

बता दें, अमेरिका में ठंड और बर्फबारी से हालात और खराब होने की चेतावनी मौसम वैज्ञानिक दे रहे हैं. जीरो से नीचे तापमान की शुरुआत 29 फरवरी को हुई और आगे हालात और खराब होने के आसार हैं. इलिनॉइस में ठंडी हवाएं तापमान को शून्य से 55 डिग्री तक नीचे ले जा सकती हैं. नेशनल वेदर सर्विस इसे जानलेवा बताकर चेतावनी दे रही है.

The science teacher in me couldn't resist:



Near-boiling water is close to becoming steam, so when thrown into -14 degree air and -35 wind chill it will condense into a cloud immediately. #Minneapolis#MinnesotaColdpic.twitter.com/57Wfgj8Dz7