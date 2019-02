हवा में उछाला खौलता हुआ पानी, यूं चुटकी में बन गया बर्फ, बार-बार देखें जा रहे हैं ये VIRAL VIDEOS

अमेरिका के नॉर्थईस्ट और मिडवेस्ट एरिया का तापमान इतना ठंडा है कि खौलता हुआ पानी चंद सेकेंड में बर्फ बन रहा है. इसके अलावा यहां मौजूद नायग्रा फॉल्स भी पूरी तरह से बर्फ में तब्दील हो चुका है. इस खतरनाक ठंड की वजह से स्कूल, फ्लाइट्स और यातायात पूरी तरह से बंद है. यहां लोगों को घर से निकलने से मना किया गया है.

The Guardian के मुताबिक कुछ लोग इस ठंड को अंटार्कटिका से कम्पेयर कर रहे हैं. यहां अंटार्कटिका से भी ज्यादा ठंड यहां पड़ रही है. अमेरिका के शिकागो में सुबह के समय तापमान शून्य से 30 डिग्री नीचे चला गया. शिकागो समेत पूरे उत्तरी इल्योनिस खतरनाक ठंड की चपेट में है, अनुमान के मुताबिक तापमान शून्य से 27 डिग्री तक जा सकता है जबकि हवा की ठंडक 55 डिग्री तक नीचे हो सकती है.

अमेरिका के मध्यपश्चिमी क्षेत्र में अंटार्कटिका से भी ज्यादा ठंड

अमेरिका में ठंड और बर्फबारी से हालात और खराब होने की चेतावनी मौसम वैज्ञानिक दे रहे हैं. जीरो से नीचे तापमान की शुरुआत 29 फरवरी को हुई और आगे हालात और खराब होने के आसार हैं. इलिनॉइस में ठंडी हवाएं तापमान को शून्य से 55 डिग्री तक नीचे ले जा सकती हैं. नेशनल वेदर सर्विस इसे जानलेवा बताकर चेतावनी दे रही है.

इतनी ठंड के बावजूद कुछ बहादुर लोग मज़ेदार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. इनमें से एक है घर में पानी को खौलाकर बाहर हवा में उछालना. लोग पानी को बाहर लाकर हवा में जोर से उछालते हैं, ये पानी नीचे नहीं गिरता बल्कि हवा में बर्फ बन जम जाता है या फिर भाप बनकर उड़ जाता है. देखें ये वीडियोज़...

Boiling water freezing before it hits the ground. -21° F pic.twitter.com/qiPpD1ZEPX — Jeff Friedman (@thefriedmanfirm) January 30, 2019

ABC News के मुताबिक गर्म पानी को हवा में उड़ाकर बर्फ बनने वाले इस एक्सपेरिमेंट को Mpemba effect नाम दिया गया है.

The science teacher in me couldn't resist:



Near-boiling water is close to becoming steam, so when thrown into -14 degree air and -35 wind chill it will condense into a cloud immediately. #Minneapolis#MinnesotaColdpic.twitter.com/57Wfgj8Dz7 — Christian A. Ledesma (@MrCLedesma) December 30, 2017

The classic brutal sub-zero weather experiment at my Minneapolis home - boiling water freezes in seconds @wcco has the latest on this polar vortex plunge - stay warm and stay safe ! pic.twitter.com/gQJglgAG0f — esme murphy (@esmemurphy) January 29, 2019