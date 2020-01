बुक शॉप में नहीं हो रही थी बिक्री तो किया ट्वीट, Viral हुई पोस्ट और फिर आए इतने ऑर्डर कि...

आज के वक्त में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कभी भी कुछ भी कर सकता है. एक वीडियो, यहां तक कि एक ट्वीट भी आपको मशहूर बना सकता है. इसी तरह सोशल मीडिया, एक बुक शॉप के भी काफी काम आया. दरअसल, इस बुक शॉप में कोई सेल नहीं हो रही थी तो इसके मालिक ने उदास होकर ट्विटर पर एक पोस्ट किया. इस पोस्ट को शेयर करते हुए उसने लिखा, ''यह पहली बार है, जब हमने पूरे दिन कोई किताब नहीं बेची''. इसके बाद बुकशॉप पर कई किताबों के ऑर्डर आए और उन्होंने एक ही दिन में 1,000 पाउंड (लगभग 92,000 रुपये) की कमाई की.

डेली मेल के मुताबिक इंगलैंड (England) के हैम्पशायर (Hampshire) के पेटर्सफाइड बुकशॉप ने 14 जनवरी को भारी बारिश के कारण कोई सेल नहीं की थी. इसके बारे में उन्होंने ट्वीट कर लोगों को जानकारी दी और कहा कि यह पहली बार है, जब उनकी कोई किताब नहीं बिकी. इसके साथ ही उन्होंने सभी किताबों पर 25 प्रतिशत डिस्काउंट के बारे में भी लोगों को जानकारी दी.

यहां देखें ट्वीट

...Tumbleweed... Not a single book sold today... £0.00... We think think this maybe the first time ever... We know its miserable out but if you'd like to help us out please find our Abebooks offering below, all at 25% off at the moment.... pic.twitter.com/Cn5uhYWw88

इस पर बुक स्टोर में काम करने वाले एक शख्स ने कहा, ''हम अक्सर ही साल की शुरुआत में इस तरह के दिनों का सामना करते हैं. खासकर जनवरी और फरवरी में किताबों की सेल कम होती है. हालांकि, 14 जनवरी का दिन काफी अजीब था. यहां बहुत तेज बारिश हो रही थी और इस वजह से लोग अपने घरों में बंद थे. हमारे यहां कुछ लोग आए जिन्होंने किताबें देखीं लेकिन कोई भी उन्हें खरीदने के मूड में नहीं दिखा. शाम को दुकान बंद करने से एक घंटे पहले हमें लगा कि आज हमने कोई किताब नहीं बेची. हम में से किसी को याद नहीं कि ऐसा इससे पहले कब हुआ था''.

इस बारे में ट्विटर पर पोस्ट करने के बाद इस दुकान के पुराने कस्टमर और मशहूर ऑथर नील गाइमैन (Neil Gaiman) ने इसे रिट्वीट कर दिया. इसके बाद उनके कई फॉलोअर्स ने यह ट्वीट देखा और दुकान से किताब खरीदने के लिए ऑर्डर करने लगे. इसके बाद दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से बुक स्टोर को ऑर्डर्स मिलने लगे और एक दिन में ही उन्होंने 92,000 से ज्यादा की कमाई की. वहीं सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स भी बढ़ गए.

बुक स्टोर ने एक अन्य ट्वीट में नील गाइमैन को उनके सपोर्ट के लिए शुक्रिया भी किया.

Can we just say thank you @neilhimself this is not the day we thought we were going to have but it's been the best. People are kind and that's something to never forget

This is a small portion of the orders we received overnight and today as a result of the Gaiman bump pic.twitter.com/9qxDx7Ct58