कपल ने मॉल में खुलेआम की ऐसी चीज़, Viral Video देख पुलिस ने दबोचा और...

आजकल कपल्स के बीच नए-नए तरीकों से अपने पार्टनर को शादी के लिए प्रपोज़ करने का ट्रेंड ज़ोरों पर है. प्लेन में यात्रियों के बीच प्यार का इज़हार करना या फिर मॉल में पूरी तैयारी के साथ रिंग पहनाना जैसे अनोखे तरीके लवर्स के बीच पॉपुलर हैं. लेकिन क्या कभी सोचा है कि शादी के लिए प्रपोज़ करने के कारण कपल्स जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है?

ATM में घुसकर महिला से लूटपाट करने आया था ये शख्स, बैंक बैलेंस देखकर उड़ गए होश

जी हां, मामला ईरान का है. जहां एक लड़के ने शॉपिंग मॉल में अपनी गर्लफ्रेंड को रोमांटिक अंदाज़ में प्रपोज़ किया. उसने गुलाब के फूल के जमीन पर दिल बनाया, उस दिल में गर्लफ्रेंड को खड़ा किया, लाल और सफेद रंग के गुब्बारे सजाए और गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज़ पूछा? जवाब हां में मिलते ही लड़के ने अंगूठी निकाली और गर्लफ्रेंड को पहना दी. लड़की भी रिंग पहनाने के बाद बॉयफ्रेंड के गले लगी और नेक पर उसे किस किया. इस खूबसूरत नज़ारे को देख वहां मौजूद लोग खुशी से तालियां बजाने लगे.

यहां देखिए वीडियो...

Man publicly proposes to woman at shopping mall in Arak, central #Iran

Both arrested for "marriage proposal in contradiction to islamic rituals... based on decadent Western culture," then released on bail pic.twitter.com/eKdlNX9Bte