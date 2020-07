ब्राजील की मीडिया ने राष्ट्रपति बोल्सनारो के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का किया फैसला, बताई ये वजह...

ब्राजील के मीडिया संगठन का कहना है कि वे राष्ट्रपित बोल्सनारो के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने जा रहे हैं.संगठन के मुताबिक राष्ट्रपति बोल्सनारो ने जानबूझकर पत्रकारों की जिंदगी को खतरे में डाला. दरअसल ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सनारो ने मंगलवार को जानकारी दी कि वे कोरोना से पीड़ित हैं. वे कुछ पत्रकारों से बात कर रहे थे और उनके माइक राष्ट्रपति से दूर थे. मीडिया संगठन के मुताबिक , “बावजूद इसके कि वे कोरोना संक्रमित हैं,राष्ट्रपति बोल्सनारो एक अपराधी की तरह बर्ताव करते रहे और दूसरों की जान को खतरे में डाला.” संगठन ने राष्ट्रपति बोल्सनारो पर डॉक्टरों द्वारा आइसोलेशन में रहने की नसीहत का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया है.

#Brazil's media community to SUE #Bolsonaro after he stood close to reporters & REMOVED MASK while announcing he's #COVID-positive



MORE: https://t.co/4IyL3cYS8cpic.twitter.com/WxXOCh1tRM