फ्लाइट में बैठे थे यात्री, अचानक एयरप्लेन के अंदर फैल गया धुआं और फिर....VIDEO VIRAL

ब्रिटिश एयरवेज़ की एक फ्लाइट में बैठे यात्री उस वक्त सहम गए जब पूरा प्लेन धुएं से भर गया. लंदन से स्पेन जा रही इस फ्लाइट की एमरजेंसी लैंडिग करनी पड़ी. स्पेन के वालेंसिया स्थित हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान 'ब्रिटेश एयरवेज' के विमान में अचानक धुआं भर गया. सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया.

समाचार एजेंसी 'यूरोपा प्रेस' ने बताया कि स्थानीय अधिकारियों ने जानकारी दी थी कि तीन लोग दम घुटने से बीमार हो गए जिनका इलाज जारी है. वहीं, 10 से 12 लोगों को आपात दरवाजे से निकलते समय चोटे आईं.

लैंडिंग करने के लिए पायलट प्लेन के साथ करता है ऐसा, लोगों की अटक जाती है सांस, देखें VIDEO

वालेंसिया की क्षेत्रीय सरकार की आपात सेवाओं ने बताया कि उन्हें विमान के इंजन में आग लगने की जानकारी मिली थी, लेकिन बचावकर्मियों को हवाई-अड्डे पर केवल धुआं ही दिखा.

#BritishAirways#Valencia#EmergencyLanding Still waiting to hear what actually happened on our British Airways flight from LHR to Valencia in which our cabin filled with smoke in the last 10 minutes of flight, had to disembark via emergency chutes. No comms 60 mins and counting! pic.twitter.com/UywuesxHeC