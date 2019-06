पाकिस्तान में फिर शुरू हुई ब्रिटिश एयरवेज की उड़ानें, 11 साल पहले इस वजह से बंद हुई थीं एयरलाइन

ब्रिटिश एयरवेज की एक उड़ान ग्यारह साल के लंबे अंतराल के बाद पाकिस्तान में उतरी. एयरलाइन ने इस्लामाबाद के मैरिएट होटल में सितंबर 2008 में हुए बम विस्फोट के बाद पाकिस्तान में अपना परिचालन बंद कर दिया था.

लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से 240 यात्रियों को लेकर बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान इस्लामाबाद अंतरराष्ट्रीय विमान पत्तन पर सुबह सवा नौ बजे उतरा.

विमानन मंत्री गुलाम सरवर खान, प्रधानमंत्री के वाणिज्य संबंधी सलाहकार रजाक दाऊद, विदेशों में रहे पाकिस्तानियों से संबंधित विशेष सहायक एवं विमानन प्रभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हवाई अड्डे पर इस विमान के यात्रियों का स्वागत किया.

