भारत और चीन से तनाव के बीच कनाडा में लगे नारे- 'थैंक्यू इंडियन आर्मी'

न्यूज एजेंसी ANI की ओर से शेयर किए गए इस वीडियो के मुताबिक, टोरंटो के क्षेत्रीय तिब्बती यूथ कांग्रेस ने यहां पर स्थित चीनी वाणिज्य दूतावास के सामने प्रदर्शन किया है. इस प्रदर्शन के दौरान 'Tibet stands with India' (तिब्बत भारत के साथ है) और 'Thank you Indian Army' (धन्यवाद भारतीय सेना) जैसे नारे लगाए गए.

#WATCH Canada: Regional Tibetan Youth Congress protest against China outside the Chinese Consulate-General in Toronto, raise "Tibet stands with India" & "Thank you Indian Army" slogans. pic.twitter.com/gMVnqIFSNz