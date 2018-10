सोशल मीडिया पर आए दिन चीज़ों के रंगों और उन्हें पहचानने को लेकर बहस छिड़ती रहती है. हाल ही में इस लिस्ट में शामिल हुई ये तस्वीर. जिसे कोई कौवा बता रहा है तो कोई बिल्ली. ट्विटर पर इस तस्वीर को लेकर हज़ारों कमेंट्स हो रहे हैं. कोई इसे #Crat बोल रहा है तो कोई इसे #AmericanCrow लिख रहा है. ये तस्वीर वायरल हो रही है और इस पर अभी तक 54 हज़ार से ज्यादा लोग कमेंट कर चुके हैं. वहीं, डेढ़ लाख से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं.इस तस्वीर को ट्विटर पर रॉबर्ट मैग्वेर ने शेयर कर कैप्शन में लिखा - This picture of a crow is interesting because...it's actually a cat. इस तस्वीर को गौर से देखने में आपको एक काली बिल्ली दिखेगी, जो कैमरे में देखने के लिए अपनी गर्दन को मोड़ते हुई ऊपर की तरफ देख रही है. जिस वजह से उसके मुड़े हुए कान कौवे की छवि बना रहे हैं.

This picture of a crow is interesting because...it's actually a cat pic.twitter.com/dWqdnSL4KD — Robert Maguire (@RobertMaguire_) October 28, 2018