English में बीवी के लिए बनवाया टैटू, हो गई ऐसी गलती की लोगों ने Social Media पर लगा दी क्लास

प्यार में धोखा देने के बाद लोग अलग-अलग तरीकों से अपने पार्टनर से मांफी मांगते हैं. कोई हाथ जोड़कर मांफी मांगते हैं तो कोई दिल की बात चिट्ठी या मैसेज के जरिए जाहिर करते हैं. लेकिन इस शख्स से अपनी पत्नी से मांफी मांगने का अलग ही तरीका निकाला. इसने अपने सीने पर पूरी चिट्ठी ही गुदवा ली और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी. इंस्टाग्राम पर पोस्ट ये टैटू वायरल हो गया लेकिन गलत वजह के लिये. जी हां, जो भी फीलिंग्स इस शख्स ने अपनी पत्नी के लिए छाती पर टैटू लिखकर जताईं, लोगों ने उसमें इतनी गलतियां निकाली कि यह शख्स गलत अंग्रेज़ी की वजह से वायरल हो गया.

इसका नाम है जोस, एल, टेरोस (Jose L. Torres), जो अपनी पत्नी को लंबे समय से धोखा दे रहा था. उनसे नए साल 2019 के मौके पर 2 जनवरी को एक टैटू गुदवाया. इसमें उस शख्स ने अपनी पत्नी के माफी मांगी और लिखा “I, Jose L. Torres am getting a tattoo voluntarily on January 2, 2019 so that I can earn my wife's trust back for the pain and suffering I have caused in our marriage. I am a: liar, cheater, manipulator, deciever [sic], whore/prostitute lover, dishonest and disrespectul [sic].”

इस पोस्ट में इंग्लिश की ढेरों गलतियां थीं. जैसे अपने नाम Jose L. Torres के बाद am का इस्तेमाल और disrespectful की गलत स्पेलिंग disrespectul लिखना, जैसी कई गलतियों को सोशल मीडिया पर लोगों ने हर चीज़ पकड़ी और कमेंट्स की बाढ़ लगा दी. देखें इंस्टाग्राम पर लोगों के किए ये कमेंट्स और रिएक्शन...

