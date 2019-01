पेंटागन की शीर्ष प्रवक्ता ने दिया इस्तीफा, चार्ल्स ई. समर्स बनेंगे नए हेड

पेंटागन की शीर्ष प्रवक्ता ने इस्तीफा दे दिया है . प्रवक्ता दुर्व्यवहार के आरोपों पर जांच का सामना कर रहीं हैं. डाना डब्लू. व्हाइट ने ट्विटर पर अपने इस्तीफे की घोषणा की. रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस द्वारा विभाग के कर्मचारियों को अपना विदाई संदेश देने के बाद डाना ने इस्तीफा दिया.

व्हाइट ने ट्विटर पर कहा, "मैं मंत्री मैटिस, हमारे सेवा सदस्यों और सभी नागरिकों का जिन्होंने समर्थन दिया, उनकी सेवा के लिए इस प्रशासन में मौका देने के लिए धन्यवाद देती हूं. यह मेरे लिए सम्मान और सौभाग्य की बात रही. सुरक्षित रहें और भगवान आपका भला करे."

अमेरिकी रक्षामंत्री ने दिया इस्तीफा, ट्रंप बोले - ऐसे व्यक्ति की जरुरत जो मेरे विचारों से मेल खाए

I appreciate the opportunity afforded to me by this administration to serve

alongside Secretary Mattis, our Service members and all the civilians who

support them. It has been my honor and privilege. Stay safe and God bless.