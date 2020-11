'चिल, डोनाल्ड, चिल', ग्रेटा थनबर्ग ने डोनाल्ड ट्रंप की भाषा और स्टाइल में उन्हीं का उड़ाया मजाक

2019 में, जब अमेरिकी मैग्जीन टाइम ने ग्रेटा को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया था, तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका मजाक उड़ाया था. अब जब अमरिका के राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप पिछड़ रहे हैं और चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं, तब ग्रेटा ने ट्रंप के शब्दों को हू-ब-हू उतारते हुए उनका मजाक उड़ाया है.डोनाल्ड ट्रम्प ने गुरुवार को एक ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था 'STOP THE COUNT!'इसका जवाब देते हुए ग्रेटा थनबर्ग ने लिखा है, "इतना हास्यास्पद। डोनाल्ड को अपने एंगर मैनेजमेंट की समस्या पर काम करना चाहिए, फिर किसी पुराने जमाने की फिल्म दोस्तों के साथ देखने जाना चाहिए! चिल, डोनाल्ड, चिल!"

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020

ग्रेटा ने अपने ट्वीट में उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिसंबर 2019 में उनके लिए किया था. ट्रंप ने टाइम मैग्जीन द्वारा ग्रेटा को पर्सन ऑफ द ईयर नामित किए जाने पर उसकी आलोचना करते हुए लिखा था, "इतना हास्यास्पद। ग्रेटा को अपने एंगर मैनेजमेंट की समस्या पर काम करना चाहिए, फिर किसी पुराने जमाने की फिल्म दोस्तों के साथ देखने जाना चाहिए! चिल, ग्रेटा, चिल!"

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

ग्रेटा के ट्वीट के बाद उसे सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है और लाइक्स मिल रहे हैं. उसे अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं, जबकि 3 लाख से ज्यादा लोग रिट्वीट कर चुके हैं. इनके अलावा कई लोग अपने-अपने अंदाज में कमेंट देकर ग्रेटा को सपोर्ट कर रहे हैं.

I see what you did there. pic.twitter.com/RFwCVVOiIy — CHAD J (@CHAD1524) November 5, 2020

बता दें कि अमेरिकी चुनावों में पिछड़ने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने वोट चोरी का आरोप लगाया है और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. इसके अलावा ट्रंप ने चुनावों में धांधली के कई बेबुनियाद आरोप भी लगाए. उन्होंने मतगणना रोकने की भी मांग की है. उनके प्रतिद्वंद्वी जो बाइडेन उन पर बढ़त बनाए हुए हैं.