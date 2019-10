चीन ने अपने नेशनल डे पर दिखाए DF-41 जैसे खतरनाक हथियार, उनकी ये मिसाइल कर सकती है अमेरिका तक हमला...

चीन ने 1 अक्टूबर को साम्यवादी शासन की 70वीं वर्षगांठ (China National Day) मनाई. इस मौके पर बढ़ती राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों के बीच भव्य परेड निकाली गई जिसमें उसने परमाणु और हाइपरसोनिक मिसाइलों समेत अपने सबसे आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया. इसमें DF-41 भी शामिल थी, यह दुनिया की उन मिसाइलों में शामिल है जो सबसे अधिक मारक क्षमता रखती हैं. यानि यह मिसाइल कुछ ही मिनटों में चीन से यूएस पहुंच सकती है.

वर्षगांठ के आधिकारिक समारोह की शुरुआत 30 सितंबर को हो गई थी जब चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग (Xi Jinping) ने सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) के संस्थापक माओ जेडोंग की संरक्षित रखी गई पार्थिव देह को श्रद्धांजलि दी.

China unveils the DF-41 intercontinental nuclear missile at the military parade. Range 12000 km to 14000 km, longest range in the world. Western media reports say it can reach US in 30 minutes. @majorgauravarya@MajorPoonia@PMOIndiapic.twitter.com/Vo7OSMkimu — Sahil Dahiya (@Sahildahiya001) October 1, 2019

शी और अन्य शीर्ष चीनी अधिकारी यहां तियाननमेन चौक में स्थित माओ की समाधि पर गए और दिवंगत नेता की प्रतिमा के आगे तीन बार सिर झुकाया.

लोकतांत्रिक गणराज्य चीन की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मनाने के मौके पर बाद में लोगों को संबोधित करते हुए शी (66) ने पिछले 70 वर्ष में चीन के लोगों की उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि हजारों वर्षों तक चीन को अपनी गिरफ्त में रखने वाली समस्या गरीबी अब खत्म होने की कगार पर है.

DF-41 (Dong Feng 41, CSS-X-20) road- and rail-mobile intercontinental ballistic missile unveiled at #China70years Parade -

it has an operational range of 12,000 to 15,000 km, capability of delivering up to 10 MIRVed warheads. pic.twitter.com/W4tdrbLlvy — Eva Zheng 郑怡斌 عائشة (@evazhengll) October 1, 2019

उन्होंने कहा, ‘‘ चीन ने जबरदस्त बदलाव किया. वह डटा हुआ है, समृद्ध हो रहा है और मजबूत बन रहा है. वह कायाकल्प के उत्कृष्ट आयामों के साथ कदम से कदम मिला रहा है.''

शी ने कहा कि सभी जोखिमों तथा चुनौतियों से निपटते हुए आगे बढ़ने तथा नयी सफलताएं हासिल करने के लिए एकता सबसे महत्वपूर्ण है.

#China's celebration of PRC 70th anniversary looks to be a grand affair. These photos are from the rehearsal. #China70yearspic.twitter.com/8L56MPoFco — Kian (@knmd8) September 30, 2019

उन्होंने कहा, ‘‘हमें शांति, विकास और सहयोग को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण विकास की राह पर बढ़ना होगा. मानवता के साझा भविष्य की खातिर एक समुदाय का निर्माण करने के लिए अन्य देशों के लोगों के साथ मिलकर काम करना होगा ताकि शांति और विकास की रौशनी पूरी दुनिया को रौशन करे.''

चीनी राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘पिछले 70 वर्षों में बड़ी उपलब्धियां हासिल करने वाले चीनी लोग और चीनी राष्ट्र निश्चित तौर पर दो सदियों के लक्ष्यों और राष्ट्रीय कायाकल्प के चीनी सपने को साकार करने की अपनी यात्रा तक पहुंचने में और अधिक खूबसूरत अध्याय जोड़ेंगे.''

Love how China remove all tall or short soldiers from the parade so as to maintain the aesthetic #China70years National day parades pic.twitter.com/tscOdTl6jI — Conor (@conorsvan1) October 1, 2019

इस अवसर पर जश्न समारोह का मुख्य कार्यक्रम चीनी सेना की अब तक की सबसे बड़ी परेड रही.

अपने मुख्य हथियारों को छिपाकर रखने वाले चीन ने नयी परमाणु और हाइपरसोनिक मिसाइलों का प्रदर्शन किया. इसे उसका शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है.

यह जश्न समारोह ऐसे समय में हो रहा है जब देश गंभीर राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है.

हांगकांग में चल रहे लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों की छाया में यह परेड हो रही है.

अधिकारियों ने चिंता जताई कि 1 अक्टूबर को होने वाले हांगकांग का लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन वैश्चिक सुर्खियां बटोर सकता है.