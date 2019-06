समुद्र से अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़ने वाला पहला देश बना चीन, Video हुई वायरल

चीन 5 जून को ऐसा पहला देश बन गया है, जिसने एक तैरते हुए पोत से अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक रॉकेट लांच किया.

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, शानडोंग प्रांत में पीत सागर में एक चलित प्लेटफार्म से अपराह्न् 12.06 बजे एक 'ए लांग मार्च-11 सॉलिड प्रोपेलेंट कैरियर रॉकेट' ने उड़ान भरी.

चीन ने समुद्र स्थित प्लेटफार्म से पहली बार अंतरिक्ष में रॉकेट लांच किया है और यह लांग मार्च कैरियर रॉकेट श्रंखला का 306वां अभियान है.

चीन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अरबों डॉलर निवेश करता है और उसका लक्ष्य इस क्षेत्र में 2030 तक सुपरपॉवर बनने का है.

लांग मार्च-11 छोटे सैटेलाइट को ले जा सकता है और एक ही समय में कई सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित कर सकता है.

रॉकेट ने दो प्रौद्योगिकी परीक्षण सैटेलाइट और पांच वाणिज्यिक सैटेलाइट को लेकर उड़ान भरी.

सिन्हुआ ने अंतरिक्ष क्षेत्र के विशेषज्ञ के हवाले से कहा, "समुद्र से लांच करने की प्रौद्योगिकी कम झुकाव(लॉ इनक्लिनेशन) वाले सटेलाइटों की बढ़ती मांग को पूरा करेगी और चीन को बेल्ट एवं रोड पहल में भाग लेने वाले दोस्तों के लिए लांच सेवा मुहैया कराएगी."

