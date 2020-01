चीन में कोरोना वायरस (Corona Virus) काफी तेजी से फैल रहा है. इस वायरस का केंद्र वूहान (Wuhan) बताया जा रहा है. इस वजह से चीन की सरकार वूहान में 10 दिन के अंदर एक नया अस्पताल बनाने वाली है. इस अस्पताल को बनाने का काम 23 जनवरी को शुरू किया गया था. सीजीटीएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 3 फरवरी तक अस्पताल के काम को पूरा कर लिया जाएगा और कोरोना वायरस से पीड़ितों के लिए इसे शुरू कर दिया जाएगा. इस अस्पताल का निर्माण 25,000 स्क्वेर मीटर के क्षेत्र में किया जा रहा है. शुरुआत में इस अस्पताल में 1,000 बेड लगाए जाएंगे.

वूहान में मौजूद सरकारी अधिकारियों के अनुसार, कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए बनाए जा रहे इस अस्पताल का नाम ''होशेंसन अस्पताल'' रखा गया है. एक स्थानीय अधिकारी ने कहा, ''इस अस्पताल का निर्माण सभी मानकों का सख्ती से पालन करते हुए किया जा रहा है''.

आपको बता दें, कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 106 हो गई है. वहीं कोरोना वायरस के 4,500 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं. चीन के अलावा कई अन्य देशों में भी कोरोनावायरस के मामले सामने आने लगे हैं. इनमें थाइलैंड में सात मामले, जापान में तीन, दक्षिण कोरिया में तीन, अमेरिका में तीन, वियतनाम में दो, सिंगापुर में चार, मलेशिया में तीन, नेपाल में एक, फ्रांस में तीन, ऑस्ट्रेलिया में चार और श्रीलंका में एक मामला सामने आया है.

The specialized hospital set up for patients with the new #coronavirus has been named “Huoshenshan Hospital", according to Wuhan authorities.



The new hospital is expected to contain 1,000 beds pic.twitter.com/NtEvLgdOXw