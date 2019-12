Christmas 2019: पेरेंट्स ने बेटी को दिया सबसे खराब तोहफा, फिर भी मिला ऐसा रिएक्शन, देखें Video

क्रिसमस (Christmas) में अब कुछ ही दिन बाकि हैं और इससे पहले बहुत से लोगों ने अपने बच्चों को तोहफे देना शुरू कर दिया है. हाल ही में एक माता-पिता ने अपनी 2 साल की बेटी को क्रिसमस से पहले एक तोहफा दिया लेकिन इस पर उनकी बेटी ने जिस तरह से रिएक्ट किया, उस रिएक्शन की उन्हें भी उम्मीद नहीं थी.

यूएसए टुडे एलजीएनडी नाम के शख्स ने इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है. इस वीडियो में 2 साल की बच्ची एक गिफ्ट को खोलते हुए नजर आ रही है, जिसमें एक केला है. इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा,''क्रिसमस पर देने के लिए यह सबसे बेकार तोहफा है''. हालांकि, जैसे ही बच्ची को पता चलता है कि इस गिफ्ट में एक केला है वह काफी खुश हो जाती है.

2 साल की बच्ची इस तोहफे को देख काफी खुश हो जाती है और वीडियो में वह यह कहते हुए भी नजर आती है कि, मैं बहुत खुश हूं. इसके साथ ही वह अपनी मां से कहती है कि मुझे केले को छील कर दो. किसी भी बच्चे का यह रिएक्शन बेहद ही खूबसूरत है. इस वजह से ट्विटर पर कई लोग इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं.

यहां देखें वीडियो:

I Tried Giving My Daughter The Worst Xmas Gift Ever & I Didn't Expect This Reaction pic.twitter.com/44cJytI83m — LGND (@iamlgndfrvr) December 20, 2019

भले ही इस वीडियो को 3 दिन पहले शेयर किया गया है लेकिन अब तक इसे 19.6 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है और लगातार बहुत से लोग इस वीडियो को देख रहे हैं. वहीं 1.44 मिलियन लोगों ने इसे लाइक किया है और 3.8 लाख से ज्यादा बार इसे रिट्वीट किया गया है.

2 साल की इस बच्ची के रिएक्शन को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. इस बच्ची ने लोगों का दिल जीत लिया है.



she's sooooo happy, this is the most heartfelt vid I've ever seen. The purity of her little spirit, thank you for sharing this video. pic.twitter.com/CGtOo2pECW — ???????? (@TheHaitianVegan) December 20, 2019

We don't deserve kids — Michelle (@Chellebby09) December 20, 2019